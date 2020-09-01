"ناسداك" يفتح عند ذروة قياسية فى مستهل تعاملات البورصة الأمريكية

بلغ المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا ذروة قياسية عند الفتح يوم الثلاثاء بعد أن صعدت أسهم أبل وعقب بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين وأوروبا مما أثار جوا من التفاؤل قبيل صدور أرقام لنشاط المصانع الأمريكية.





وصعد ناسداك 75.51 نقطة بما يعادل 0.64 بالمئة ليصل إلى 11850.96 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 9.56 نقطة أو 0.03 بالمئة مسجلا 28439.61 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.13 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3507.44 نقطة.