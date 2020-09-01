تعرف على المباراة الأولى لشيكابالا مع الزمالك عقب العودة من الإيقاف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم وقائد نادي الزمالك من العودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى مع الفريق الأبيض الفترة المقبلة عقب انتهاء فترة إيقافه.

وغاب شيكابالا عن المشاركة في مباريات الزمالك منذ مباراة كأس السوبر المصري الماضية ضد النادي الأهلي بسبب إيقافه على أحداث اللقاء وقتها.

وانتهت عقوبة شيكا عقب مباراة الزمالك وانبي الماضية في الدوري المصري حيث كانت أخر مباراة لن يتواجد فيها مع الفارس الأبيض.

وتواجد شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية منذ عدة أيام وتم وضع برنامج خاص له لتجهيزه للمشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة بشكل طبيعي عقب انتهاء عقوبته.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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