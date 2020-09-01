رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب الملاحة بهيئة وعلوم الفضاء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:11 م
ارشيفية
ارشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن بدء برنامج تدريب صيفي لطلاب برنامج الملاحة الفضائية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حيث تم اختيار 51 طالبا وطالبة من المتفوقين بالكلية وفقا للتقدير العام.

وأشار الدكتور منصور، أن التدريب سيتم عن طريق الأونلاين لاب باستخدام منصة webex التفاعلية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، ويستمر التدريب لمدة أربعة أيام.

وأضاف، أن الفترة القادمة سوف تشهد سلسلة من الدورات والتدريبات الهادفة بوكالة الفضاء المصرية ومؤسساته لمد الطلاب بالمهارات والخبرات الازمة والتقنيات الحديثة لمواكبة التطور السريع والمذهل في علوم الفضاء والملاحة. 

وتابع: علي التوازي يتم تدريب مجموعات تطبيقات علوم الفضاء بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بناء علي اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم المشترك بين تلك المؤسسات الوطنية المتخصصة.

جدير بالذكر، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى تخريج كوادر عليمة قادره على العمل بمنظومة الفضاء العربي والإفريقي والدولي.

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