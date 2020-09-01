جهاز تنظيم الكهرباء و"حماية المستهلك" يكشف كيفية تقليل استهلاك التكييف للطاقة

أعلن جهاز تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، عن خاصية جديدة تتوفر في أجهزة التكييف الحديثة تساعد على تقليل استخدامه للكهرباء، حيث يعد جهاز التكيف من ضمن الأجهزة الكهربائية التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة فواتيرها .

وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في بيان مشترك اليوم إنه ردا على استفسارات المواطنين حول تقليل استهلاك التكييف للكهرباء، فإنه يوجد خاصية حديثة تسمى الانفرتر في أجهزة التكيف الحديثة تقلل من استهلاكه للكهرباء.

وتابع الجهاز، أن خاصية الانفرتر التي تعد أحدث تطور تكنولوجي فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية لكباس التكييف ، تتيح التحكم في سرعة كباس التكييف، فبدلا من أن يدخل الكباس في مرحلة الإيقاف والتشغيل ويستهلك كهرباء كثيرة بدون خاصية الانفرتر، توفر هذه الخاصية تشغيل التكييف على سرعات عاليه ومنخفضه بما يعني أنه يتم تشغيله بالسرعة المطلوبة حسب الحمل، وبذلك يساعد في توفير استهلاك الكهرباء.

وأضاف أنه على عكس مكيفات الهواء العادية التي يكون الكباس الخاص بها إما مغلقًا أو قيد التشغيل عندما تعمل بكامل طاقتها وتستهلك الكهرباء الكاملة التي تم تصميمها لاستهلاكها ، وعندما يصل الترموستات إلى مستوى درجة الحرارة المحدد ، يتوقف الكمبرسور او الكباس وتستمر المروحة في العمل ،عندما يشعر الثرموستات أن درجة الحرارة قد زادت ، يبدأ الكباس مرة أخرى في العمل.



