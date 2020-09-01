جهاز تنظيم الكهرباء و"حماية المستهلك" يكشف كيفية تقليل استهلاك التكييف للطاقة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

أعلن جهاز تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء،  عن خاصية جديدة  تتوفر في أجهزة التكييف الحديثة تساعد على تقليل استخدامه للكهرباء، حيث يعد جهاز التكيف من ضمن الأجهزة الكهربائية التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة فواتيرها .

 

وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في بيان مشترك اليوم إنه ردا على استفسارات المواطنين حول تقليل استهلاك التكييف للكهرباء، فإنه يوجد خاصية حديثة تسمى الانفرتر في أجهزة التكيف الحديثة تقلل من استهلاكه للكهرباء.

 

وتابع الجهاز،  أن خاصية الانفرتر  التي تعد أحدث تطور تكنولوجي فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية لكباس التكييف ،  تتيح التحكم في سرعة كباس التكييف،  فبدلا من أن  يدخل الكباس  في مرحلة الإيقاف والتشغيل ويستهلك كهرباء كثيرة  بدون خاصية الانفرتر،  توفر هذه الخاصية تشغيل التكييف على سرعات عاليه ومنخفضه بما يعني أنه  يتم تشغيله بالسرعة المطلوبة حسب الحمل، وبذلك يساعد في  توفير  استهلاك الكهرباء.

 

وأضاف أنه على عكس مكيفات الهواء العادية التي يكون الكباس الخاص بها إما مغلقًا أو قيد التشغيل عندما تعمل بكامل طاقتها وتستهلك الكهرباء الكاملة التي تم تصميمها لاستهلاكها ، وعندما يصل الترموستات إلى مستوى درجة الحرارة المحدد ، يتوقف الكمبرسور او الكباس وتستمر المروحة في العمل ،عندما يشعر الثرموستات أن درجة الحرارة قد زادت ، يبدأ الكباس مرة أخرى في العمل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تزامنًا مع فتح التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تكليف الإناث بالخدمة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

منذ 35 دقيقة

نجم برشلونة يكشف عن استمراره مع الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها عمرو السولية عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ ساعة و 21 دقيقة

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ليونيل ميسي يذل بارتوميو

منذ ساعة و نصف

إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن.. وأول تعليق لترامب على الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

تعرف على المباراة الأولى لشيكابالا مع الزمالك عقب العودة من الإيقاف

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

الكهرباء: أجهزة التكييف تستهلك 65% من الطاقة بالمباني

"كفاءة": "العزل الحراري" يقلل استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء

"كفاءة": ضبط التكييف عند 24 درجة يوفر الاستهلاك .. الأنسب للتبريد

بالخطوات.. تعرف على كيفية حساب فاتورة الكهرباء من خلال "الموبايل"

متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل مشكلتك؟

تنظيم الكهرباء تحذر من ترك الشواحن في "الفيشة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

03:32 م

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

02:34 م

آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

04:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أسرار لم تنشر من قبل عن يوم فاروق الأخير على عرش مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع