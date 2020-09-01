الكويت تسجل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:18 م
الكويت
الكويت
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سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكویتیة كونا.

 

وشهدت دولة الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس المستجد إلى 85811، أما إجمالي الوفيات فبلغت 534.

 

وتماثل 433 للشفاء من مرض كوفید-19 خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافین في المرض في الكویت 77657.

 

 وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أنه تم تسجيل 886 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39276 حالة وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144.

 

 

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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