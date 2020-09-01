الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
استقر الجهاز الفني بنادي الزمالك بشكل كبير على أسماء الراحلين عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الإطاحة بحاولي 11 لاعب دفعه واحده من صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أن اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم هو ليس في حاجة لخدماتهم فنية ومن الأفضل الاستفادة منهم ماديا.


وينوي كارتيرون الاستغناء عن كل من: كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد عواد ومحمد حسن وكابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى كل من المعارين معروف يوسف وحسام باولو ورزاق سيسيه وأحمد رفعت وأحمد كابوريا.

أخبار تهمك

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

تزامنًا مع فتح التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تكليف الإناث بالخدمة العامة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

برشلونة يضع ميسي في أزمة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الزمالك ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن.. وأول تعليق لترامب على الواقعة

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

02:31 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

01:50 م

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب