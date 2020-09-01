فتاة من "ووهان" تقاضي الحكومة الصينية بسبب "كورونا"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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في مدينة "ووهان"، حيث بدأ كل شيء، عادت الحياة إلى طبيعتها، يتزاحم الناس في الشوارع ويملأون المطاعم والحانات ويسبحون في نهر اليانغتسي لممارسة الرياضة.

لن تعرف أن هذه هي نفس المدينة التي دمرها مرض غامض لم يكن له اسم في ذلك الوقت، والذي تحمل معاناة أول إغلاق في العالم، والذي حزن على الآلاف من الوفيات.

لكن البعض لا يستطيع أن ينسى وسيبذل جهودًا شجاعة غير عادية للتأكد من أن الآخرين لا يفعلون ذلك أيضًا.

ومن بينهم تشاو لي، والتي تقاضي الحكومة للحصول على تعويض واعتذار عام.

وقالت تشاو وهي امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا، لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن الحكومة غطت بعض الحقائق".

وأضافت: "بسبب هذا، استمر سكان ووهان في العيش كما كانوا من قبل، واحتفلوا بالعام الصيني الجديد بشكل طبيعي، دون أن يأخذوا أي حماية، وهذا يعني أن والدي أصيب بالعدوى ومات".

أصيب والد تشاو لي بـ COVID-19 في نهاية شهر يناير.

كانت خدمات الطوارئ مكتظة بالفعل ولم تكن هناك سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، وشرعت عائلته في السير لمسافة ستة أميال في البرد القارس قبل أن يتم اصطحابهم في النهاية في عربة توك توك المحلية.

كان الوقت قد فات، توفي بسبب فشل في التنفس أثناء جلوسه في غرفة انتظار الطوارئ.

وتابعت تشاو: "أعتقد أن الحكومة تستر على حقيقة أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر من الناس إلى الناس. أحاسب الحكومة وأطلب منهم دفع الثمن المستحق".

لقد حزنت آلاف العائلات في ووهان، لكن قلة قليلة من الناس تجرأوا على ما فعلته تشاو لي الآن.

رفضت المحكمة البلدية طلبها، وزارت الشرطة والدتها محذرة من أنها يجب أن تتخلى عن القضية وألا تتحدث علنًا.

كما احتجزت السلطات العديد من الصحفيين المواطنين الصينيين الذين قدموا تقاريرهم من ووهان، ولا يزال بعضهم رهن الاحتجاز.

لا شيء من هذا يردع تشاو لي، التي ترفع قضيتها إلى المحكمة العليا في هوبي، مقاطعة ووهان.

وقالت تشاو: "ما فعلته قانوني، ما قلته هو حقيقة، لم أكذب، لم اختلق شائعات".

وتقول: "أعتقد أن دعواي القضائية مفيدة لبلدنا. يمكنها أن تحذر الناس من أنه إذا حدثت كارثة في المرة القادمة، فيمكننا القيام بشيء لمنع النتائج السيئة، ويمكننا إنقاذ المزيد من الناس".


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