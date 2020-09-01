الإمارات تثبت أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر

قررت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات اليوم تثبيت أسعار وقود السيارات خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك للشهر السادس على التوالي لتكون عند نفس مستوياتها منذ أبريل الماضي.









وبحسب "الألمانية" ذكرت ( وام ) اليوم أن مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" أعلنت أسعار الجازولين والديزل شهر سبتمبر المقبل والتي أقرتها لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل شاملة ضريبة القيمة المضافة 5 بالمئة.









وأشارت المؤسسة إلى أسعار الشهر المقبل ستكون كالتالي، وقود الديزل 06ر2 درهم، وسوبر 98 91ر1 درهم، وخصوصي 95 80ر1 درهم.









وطبقا للمؤسسة، ستطبق الأسعار اعتبارا من تاريخ أول سبتمبر المقبل.