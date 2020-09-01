بعد حكم قضائي بات.. 'الأعلى للإعلام' يقرر إعادة بث قناة LTC

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:09 م
قناة ltc
قناة ltc
ميسون أبو الحسن
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وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار المجلس السابق بوقف قناة LTC، وإعادة بث القناة.

وقال المجلس في بيان له، إن قراره جاء امتثالاً لحكم قضائي نهائي وبات، إعلاءً لحكم القضاء والقانون وتنفيذاً للأحكام القضائية الباتة واجبة النفاذ

وأبدى المجلس تحفظات شديدة على ممارسات القناة السابقة، وطالبها بالالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية، وعدم عودة القناة للبرامج الرياضية، أو برامج تتناول أي صورة من أشكال القذف أو السب أو الخوض في السيرة الشخصية للآخرين، أو التحريض والإثارة، أو برامج مؤجرة إلا بالشروط والضوابط التي وضعها المجلس، وأن تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام.

 وأكد المجلس في بيان له، أنه سيقوم بمتابعة ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورًا.

وكانت قد أيدت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بإعادة بث قناة LTC والترخيص للقناة، ورفضت المحكمة الطعنين المقامين لوقف بث القناة.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإيقاف قرار المجلس الأعلى للإعلام والخاص بوقف بث القناة لارتكابها عدد من المخالفات. 

واستند الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، على أن إيقاف البث الفضائي أو إلغاء الترخيص لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لمجازاة الوسيلة الإعلامية عن مخالفات أسندت إليها.

كانت رئيس مجلس إدارة قناة Ltc سميرة الدغيدي، أقامت دعوى لوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والموافقة على تجديد ترخيص القناة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

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