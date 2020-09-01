فايلر يدرس منح أجاي إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل موقعة الوداد
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:06 م
علي نبوي
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يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لقضاء إجازة أسرية هناك.
ويهدف المدرب السويسري بمنح أجاي إجازة أسرية لتهيئة اللاعب نفسيا واستعادة مستواه، على غرار المالي أليو ديانج وذلك قبل مباراة الوداد المغربي.
وتراجع مستوى اللاعب النيجيري في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وتحديدًا عقب استئناف بطولة الدوري بعد أزمة كورونا، حيث فسر فايلر ذلك لعدم زيارة اللاعب لأسرته لفترة طويلة، وذلك خلال إحدى المؤتمرات الصحفية للمدرب السويسري.
ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم ٢٦ من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.