رئيس جامعة بني سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين في الثانوية العامة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء، 32 طالب وطالبة من أبناء العاملين بالجامعة المتفوقين في الثانوية العامة والحاصلين على أكثر من 90 % هذا العام. جاء ذلك في الاحتفالية التي إقامتها اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة بحضور الدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق رئيس اللجنة النقابية ومدير عام رعاية الشباب، وأولياء أمور الطلاب.

وقال الدكتور منصور إن الاحتفالية تأتى لمشاركة العاملين بالجامعة وأبنائهم فرحة النجاح، حيث وجه الشكر لهم على جهدهم المبذول حتى حصل أبناءهم الطلاب على أعلى الدرجات في الامتحانات، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تكريم أبناء العاملين في كافة المجالات والمراحل الدراسية المختلفة خلال الفترة القادمة ما يسهم في رفع معنويات العاملين وتحسين أدائهم الوظيفي، موجهًا حديثه لهم قائلًا "معكم لمشاركتكم فرحتكم بأبنائنا الطلاب المتفوقين وأن الجامعة لا تدخر جهدا في تقديم كل الدعم لأبنائكم خلال الفترة القادمة".

ووجه رئيس جامعة بني سويف الشكر للقيادة السياسية والحكومة على إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيدا بالتعاون الذي ظهر بين كافة القطاعات والوزارات لإنجاح الامتحانات ليس فقط الثانوية العامة بل امتحانات السنوات النهائية في الكليات والمعاهد.

وخلال الاحتفالية، قدمت إحدى الطالبات قصيدة باللغتين العربية والفرنسية عن مصر والتضحيات التي قام بها أبناءها خلال حرب أكتوبر عام 1973 والتضحيات التي يقدم رجال القوات المسلحة والشرطة كل يوم من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن.

وفي نهاية الاحتفال قام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية على الطلبة المتفوقين، وأعرب العاملين عن شكرهم لرئيس الجامعة لما يوليه من دعم واهتمام بأبنائهم المتفوقين علميًا.
رئيس جامعة بني سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين في الثانوية العامة
رئيس جامعة بني سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين في الثانوية العامة
رئيس جامعة بني سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين في الثانوية العامة
رئيس جامعة بني سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين في الثانوية العامة
رئيس جامعة بني سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين في الثانوية العامة
رئيس جامعة بني سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين في الثانوية العامة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة بني سويف ببني سويف الثانوية العامة

أخبار تهمك

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن.. وأول تعليق لترامب على الواقعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يضع ميسي في أزمة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

تزامنًا مع فتح التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تكليف الإناث بالخدمة العامة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يشهد تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتربية الخاصة (صور)

رئيس جامعة بني سويف: تعاقدنا مع مراكز أشعة وتحاليل لخدمة العاملين

رئيس جامعة سوهاج يشارك في الإفطار الرمضاني السنوي ويكرم الطلاب المتميزين

عاجل.. انهيار منزل في قنا

"السعيد" يكرم المتفوقين من أبناء العاملين وحملة الماجستير والدكتوراه بجامعة بنها (صور)

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

02:31 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

01:50 م

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب