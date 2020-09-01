البورصة تفقد 5.2 مليار جنيه في ختام أولي جلسات سبتمبر









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، أول شهر في سبتمبر، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات مضغوطة بمبيعات الأجانب في إطار جنى ارباح طبيعى، حيث يعدذلك فرصة شراء لمعظم الاسهم القوية التى عادت لاسعارها لمستويات جاذبة خاصة ذات الأنباء الإيجابية و الاتجاه الصاعد.









وخسر رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.





وبختام التعاملات هبط مؤشر إيجي إكس 30 هامشياً بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 11233.9 نقطة. وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 6.9% ليغلق عند 1830.8نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.1% ليغلق إلى 2732 نقطة.









واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي1.4 مليار جنيه،وبنسبة إستحواذ 52.3% فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 984.2 مليون جنيه، و416.5 مليون جنيه وينسب إستحواذ 38.1% و9.5% على التوالي.





وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 55.5% ، فيما إستحوذ الأفؤؤاد علي نسبة 44.4%



