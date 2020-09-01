الأهلي يكشف حقيقة تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:48 م
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
ريهام عبد المحسن
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كشفت  تقارير صحفية أن مسؤولي الأهلي لم يتلقون أي خطابات بشأن تأجيل مباراتي نصف دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يومي 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين.


وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن الأهلي لا يعرف شيئًا عن شائعات تأجيل مواجهتي الوداد اللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في المغرب في الأيام الماضية.


وتم تداول أنباء في الساعات الأخيرة عن إمكانية تأجيل مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب فيروس كورونا المستجد وتعرض عدد من لاعبي الوداد للإصابة بالفيروس المميت.


وشدد المصدر على أن الأهلي يواصل التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر في المغرب من خلال الإتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية في المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة وأكد على أنهم لا يتعاملون سوي مع الأمور الرسمية فقط وأن لديهم عدد من الارتباطات المهمة في بطولة الدوري وعقب الإنتهاء منها سيبدأون التفكير في مباراة الوداد المغربي.

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