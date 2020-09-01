الفيوم تحصد المركز الأول في مسرحة المناهج والثالث في الإلقاء والخامس فى أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية

كرم عبدالله الفائزين فى المسابقات، وقدم لهم التهنئة، كما تقدم بالشكر للمدارس الفائزة وفريق العمل المشرف على الطلاب فى جميع المسابقات.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



كرم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، يكرم طلاب محافظة الفيوم الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج والإلقاء، وأعياد الطفولة.حيث فازت الفيوم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج، بمشاركة طلاب مدرسة المسقبل الخاصة بطامية، ومدرستى المحمدية والسلام الخاصة بغرب الفيوم.كما فازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء، بمشاركة طلاب مدرسة عثمان بن عفان بسنورس والناصرية الاعدادية بشرق والشواشنة بيوسف الصديق.كما فازت الفيوم بالمركز الخامس جمهورية في مسابقة اعياد الطفولة.