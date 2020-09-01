إيمان سلامة تتألق في أحدث جلسة تصويرية بمدينة دهب

تألقت الفنانة إيمان سلامة، في أحدث جلسة تصويرية، أثناء قضاء إجازتها الصيفية بمدينة دهب ليحولها إلى لوحة فنية مبهجة.

ولاقت إطلالتها ردود أفعال كبيرة من قبل جمهورها ومتابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها الرائع المتألق، وانهالت التعليقات للإشادة بالجلسة التصويرية.

يذكر أن إيمان سلامة، شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل البيت الكبير3، ويشارك فى بطولته كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.