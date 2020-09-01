البورصة المصرية تنفذ صفقة علي" راميدا "بقيمة 405.3 مليون جنيه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:34 م
راميدا
راميدا
نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية اليوم  صفقة من الحجم الكبير على 405.3 مليون سهم فى شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية “راميدا”  بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيإن للبورصة المصرية اليوم ، أن هذه الصفقة تمت فى إطار عملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى نشرة الطرح 

وطرحت راميدا فى 2 ديسمبر الماضى  376.6 مليون سهم تمثل 60% من أسهمها فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية .

وشمل الطرح شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى عام للجمهور بالسوق المصرية.

وتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسي فيها شركة “Greville Investing Ltd” (المساهم البائع) المالك لنحو 60% من الأسهم

وكشفت القوائم المالية للشركة عن تراجع صافى أرباح راميدا إلى 82.6 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 128.7 مليون جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 488.3 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه خلال 2018.

وتراجع سهم راميدا اليوم بنسبة 1.4% ليصل سعره الي 4 جنيه.

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