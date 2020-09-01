إعدام رأس ماشية غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل تداولها بالأسواق بالمنيا

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن اعدام احدى رؤوس الماشية المريضة قبل بيعها وتداولها بالأسواق، وذلك خلال المتابعة الميدانية على عدد من محال الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمدينة المنيا. يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة الأسواق وأماكن عرض اللحوم، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.



من جانبه أوضح دكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري، انه تم ضبط بقرة مذبوحة غير مفصولة الرأس داخل سيارة بحي غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى تضخم بالطحال، وحالتها غير جيدة، وتم اعدامها بالطريقة الصحية البيطرية داخل مجزر نزلة حسين بالمنيا، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.





وأضاف مدير الطب البيطري، أن الحملات الرقابية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.



وعلى جانب اخر تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة.



من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 1000 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز مغاغة، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

