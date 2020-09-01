"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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استقبلت "حدائق المنتزة الملكية" بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المواطنين، بعد إغلاق دام لمشدة 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي ادي إلى إغلاق جميع الحدائق والمنتزهات للحد من انتشار عدوى «كوفيد -19».

وشهدت حدائق المنتزة حملة تطهير وتعقيم مكبرة خلال الأيام الماضية، شركة المنتزه للاستثمار والسياحة، بالتنسيق بين إدارة شركة المنتزة السياحية، ومع المنطق الشمالية، إستعدادا لإعادة فتحها أمام الجمهور.

وتوافد على حديقة المنتزة اليوم، عدد متوسط من المواطنين، مع الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، من إرتداء المواطنين والعاملين الكمامات.

ويقول الحاج "محمد" للفجر.. اعتدت على زيارة حديقة المنتزة كل صيف، وانا من محافظة القاهرة، ولي منزل بالمعمورة، ولكني أحب المنتزة كثيرا، وبعد أن سمعت عن افتتاحها قررت إحضار أسرتي، وزيارتها والإستمتاع بالأجواء.

وتابعت السيدة "زوجته" أحب المنتزة وحدائقها، وفرحت كثيرا بإفتتاحها من جديد، خاصة بعد فترة طويلة من جلوسنا بالمنزل.

وقال أحد الرواد على الحدائق اليوم، أحضرت ابنتي للتنزة، ولا يوجد أجمل من الأجواء الصافية النظيفة، والبحر الأزرق، والحدائق الخضراء، فهي تهدي الأعصاب، ونحن سعداء جدا بالإفتتاح من جديد.

وكان قد اكد اللواء "بهاء طاحون" رئيس مجلس إدارة شركة المنتزة المسؤولة عن حدائق المنتزة الملكية، إنه تم تطهير حدائق المنتزه بالكامل للإفتتاح الأول اليوم، بنسبة دخول 50٪، مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي، بين الرواد والأسر.

واشار إنه تم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع الإلتزام بإرتداء الكمامات للرواد والعاملين، وقياس درجات الحرارة لكل رواد الحديقة الملكية.

وكان اللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية، أصدر تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية 4 آلاف جنيه.

واتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة حتى الآن، إلى جانب منع الأسواق العشوائية الأسبوعية.
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر
"الفجر" ترصد إستقبال حدائق المنتزة بالإسكندرية روادها بعد إغلاق خمسة أشهر

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