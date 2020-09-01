رئيس جامعة القاهرة: مستعدون لعودة فرع الخرطوم فورا (فيديو)

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إننا شعرنا بسعادة بالغة حينما تلقينا خبر من رئاسة الجمهورية بعودة فرع الجامعة للخرطوم مرة ثانية.





وأضاف "الخشت"، خلال كلمته على هامش اجتماع اللجنة العليا لفرع الخرطوم لجامعة القاهرة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى العديد من الاتصالات من الزملاء للتعبير عن رغبتهم في التعاون والاشتراك في التدريس بفرع الجامعة بالخرطوم، مما يعبر عن إيمان الجامعة بالعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، فمصر والسودان وجهان لعملة واحدة، وبينهم روابط دم تعود لما قبل التاريخ.





وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن فرع الجامعة للخرطوم عمل لأكثر من 20 عامًا في القاهرة، الجامعة لديها اكثر من 1000 طالب من أبناء السودان يدرسون في فرع الخرطوم، ومصر كانت حريصة عليهم ولم يتم التخلي عنهم خلال أزمة كورونا، وظلوا متواجدين بالمدن الجامعية ولم يغادروها طوال فترة الأزمة، معقبًا: "معاملتي اتغيرت معاهم من رئيس جامعة لأب، وكنت بمنعهم من الخروج خوفًا عليهم من العدوى، ولا يكاد بينهم مصاب بكورونا لكوننا حافظنا عليهم".





وشدد، على أن الجامعة مستعدة تمامًا لعودة فرع الجامعة للخرطوم من حيث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالفرع، ومستعدين للعودة في مجال الدراسات العليا، معقبًا: "جاهزين نخرج من قاعة الاجتماع على السودان".





وعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم، اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الاستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وحضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور أسامة المليجي أمين لجنة فرع الخرطوم.





وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور محمد الخشت، بعودة الدراسة بفرع جامعة القاهرة في الخرطوم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة دائمًا وأبدًا تضع امكانياتها في خدمة أشقائها وخاصة السودان التي تربطها بمصر علاقات أخوة تاريخية.





وناقشت اللجنة العليا لفرع الخرطوم، الخطط والتجهيزات الإدارية والتكنولوجية اللازمة لعودة الفرع على أحدث مستوى، والاستعانة بأعضاء هيئة تدريس وعاملين من السودان للعمل كفريق واحد.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، في بيان صادر عن جامعة القاهرة، إنه حتى الآن ستتركز الدراسة في الفرع على مرحلة البكالوريوس في الكليات العاملة بالفعل وهى الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات ستكون البداية؛ وفي حال طلب الجانب السوداني تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.





وأكد الدكتور الخشت، أن فرع جامعة القاهرة في الخرطوم، بعد عودته، سيؤدى دورًا مهمًا في تخريج كوادر سودانية في تخصصات الدراسة بالفرع يكون لهم دور قوى في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة المصرية من التنسيق الكامل مع الحكومة السودانية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تحدد كل ما يخص عمل الفرع بين البلدين.





وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مصر قد انشأت فرع جامعة القاهرة في الخرطوم في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصري والسوداني، ولإعداد الكوادر السودانية في مختلف المجالات والتي تتولى العديد من المناصب المهمة الآن، إلى جانب دور فرع الخرطوم في دعم العلاقات بين الشعبين وتقوية العلاقات والروابط بين البلدين؛ وبالفعل يتولى كثير من خريجة السودانيين مناصب رفيعة الآن في السودان الشقيق في عدد من الوزارات والمؤسسات السودانية والدولية.



