تعرف على طريقة تسجيل رغبات المرحله الثانيه 2020 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:37 م
التنسيق
التنسيق
Advertisements

تعرف على طريقة تسجيل رغبات المرحله الثانيه 2020 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2020 وتستمر حتى السبت المقبل ٥ سبتمبر بحد أدنى 3 للقبول 317.5 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠% وللشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر أي بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة، بإجمالي ٢٥٤٥١٢ طالب وطالبة بالمرحلة الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، www.Tansik.Egypt.gov.eg على مدار 24 ساعة.

وحددت التعليم العالي، الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.​

تعرف على طريقة تسجيل رغبات المرحله الثانيه 2020 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تسجيل رغبات المرحله الثانيه 2020 التنسيق 2020 التنسيق

أخبار تهمك

الزمالك ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يجهز "بديل" علي معلول ضد دجلة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن.. وأول تعليق لترامب على الواقعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يضع ميسي في أزمة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

تزامنًا مع فتح التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تكليف الإناث بالخدمة العامة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تسجيل التنسيق المرحلة الأولى للجامعات

تعرف على خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة

"لو مش عارف تسجل".. ننشر الخطوات الصحيحة لـ تسجيل رغبات القبول بالجامعات 2019

تزامنا مع انطلاق تنسيق 2020.. 6 نصائح وتعليمات لطلاب الثانوية

النتيجة نهاية أغسطس.. مستجدات المرحلة الأولى من تنسيق 2020

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

02:31 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

01:50 م

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب