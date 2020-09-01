تفاصيل إطلاق ميكنه الجمعيات الزراعية في الدقهلية

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أطلقت مديرية الزراعة في محافظة الدقهلية مكينة الجمعيات الزراعية بالدقهلية.



واشار المهندس فوزي الحضري وكيل زراعة الدقهلية الي ان الحائزين ٦٨٢ الف حائز، وتم تسجيل على المنظومة ٦١٢ الف حائز، وتم طباعة ٤٠٠ الف كرت وموجودة بالبنك الزراعى بالقرية.



وأوضح وكيل زراعة الدقهلية انه تم مكينة مديرية الزراعة والإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح بعد ٧٨ جهاز ديسك توب وتم تدريب ١٠٩ متدرب عليهم على أعلى مستوى.





وأعلن المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية بداية مكينة الجمعيات الزراعية بالدقهلية بجميع القطاعات الإصلاح والاستصلاح الإئتمان ٦١٧ جهاز تبلت و٦١٧ ماكينة p o s صرف نقاط البيع.



كما أعلن عن بداية التدريب على الأجهزة لجميع مديرى الجمعيات عن طريق شركة اى فايننس e finance

كما كلف مدير المشروع بمتابعة التدريب العملى.





واوضح وكيل زراعة الدقهلية ان مميزات كارت الفلاح، توحيد كافة الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع مثل الحيازة الزراعية.، وتسليم المزارع كافة مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات، استلام السلف الزراعية، تحصيل قيمة توريد المحاصيل الزراعية، الاستفادة من منظومة الرعاية الصحية، الاستفادة من منظومة التكافل،القضاء على أشكال الفساد، منع التلاعب في مستلزمات الإنتاج.



وعلي صعيد اخر شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء إفتتاح عدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينه نبروه بتكلفة اجمالية قدرها 7 مليون جنيه



وكان في إستقباب المحافظ نواب البرلمان، النائب فؤاد بدراوى، والنائب بسام فليفل، والنائب محمد الشورى، وابناء مركز نبروه.



قام المحافظ بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة نبروه بلغت تكلفتها الاجمالية مايزيد على 7مليون جنيه، شملت افتتاح مجمع خدمات قريه الطيبه الجديد والذى تم انشاؤه على مساحه 227 متر مربع، ويضم المبنى دورين الاول وبه السجل المدنى ومقر المجلس الشعبى المحلى للقرية، والثانى به مكتب التموين، والوحده المحلية للقرية، وبلغت تكلفته الاجمالية 2.430 مليون جنيه، واقيم المبنى بالجهود الذاتية على ارض تابعه للوحده المحلية للقرية.





كما افتتح محافظ الدقهلية مبنى الوحده المحلية لقرية بهوت والذى اقيم على مساحة 365 متر مربع وبتكلفة قدرها 2.800 مليون جنيه منهم 550 الف جنيه جهود ذاتيه، والاعمال الجارية فى تنفيذ مجمع خدمات قرية نشا الجديد والذى اقيم على مساحة 250 متر مربع ويضم دورين اول وبه مكتب بريد القرية ووحده الاسعاف بها والدور العلوى وبه السجل المدنى وبلغت التكلفة الاجمالية للانشاءات 1.900 مليون جنيه بمساهمة الجهود الذاتية.



وقد اشاد محافظ الدقهلية بريادة المحافظة بأبنائها فى المشاركة مع الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التعليمية والصحية، والخدمات العامة، فى اشارة الى تقديرة لتبرعات مواطنى القري فى تنفيذ واستكمال المشروعات المشار اليها، لتوفير خدمات لائقه للمواطنين ولأهالينا فى القرى.





واضاف المحافظ ان الدقهلية تتميز دائما بمبادرات ابنائها ومشاركتهم مع الدولة فى تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين مؤكدا على ان الدولة والمحافظة بكامل اجهزتها تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة فضلا عن تنفيذ المشروعات الجديدة التى تستهدف توسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات التى تقدمها فى كافة مجالات وقطاعات الخدمات والمرافق عملا على ارضاء المواطنين.



