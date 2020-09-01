تركيا تعلن استعدادها للحوار مع اليونان حول التوتر في البحر المتوسط

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:52 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، استعدادها للحوار مع اليونان حول التوتر في البحر المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب.

 

وأكدت اليونان، أنها ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية في أزمة شرق المتوسط بكل الوسائل القانونية المتاحة.

 

وقد قررت تركيا إجراء مناورات عسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط، لمدة أسبوعين، وسط توترات مع قبرص واليونان، وفقا لما أفادت به "بي بي سي عربية" في خبر عاجل.

 

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا واليونان، إلى إجراء محادثات لحل الخلاف بين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي الناتو، على مناطق بحرية في البحر الأبيض المتوسط.

 

وقال ماس، بعد محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا: "ما نحتاجه الآن على نحو مُلح وعاجل هو إشارات للتهدئة واستعداد للحوار"، مضيفاً أن "الوضع في شرق البحر المتوسط حالياً بمثابة لعب بالنار، وأصغر شرارة يُمكن أن تؤدي إلى كارثة".

 

وأكد ضرورة التوصل الآن إلى "حل ملزم وسلمي" للقضايا الخلافية، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال محادثات جادة وموجهة نحو الحلول بين اليونان وتركيا، مشيراً في المقابل إلى أنه يتعين أولاً إنهاء جميع الأعمال الهدامة وتجنب الاستفزازات.

 

 

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