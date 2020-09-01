بورصة الكويت تنهي التعاملات علي ارتفاع جماعي للمؤشرات.. وسهم "مشاريع للمنشأت العقارية" يتصدر القائمة الخضراء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:50 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 32.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5326.87 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 34.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5889.07 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% رابحاً 28.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4213.71 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.83% رابحاً 34.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4217.07 نقطة، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 352.7 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة،.


 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.35%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.
 

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 37.47%، يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 27.59%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 20.80%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.90% يليه سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 4.98%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 4.93%.

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