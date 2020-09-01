بورصة الكويت تنهي التعاملات علي ارتفاع جماعي للمؤشرات.. وسهم "مشاريع للمنشأت العقارية" يتصدر القائمة الخضراء

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 32.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5326.87 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 34.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5889.07 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% رابحاً 28.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4213.71 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.83% رابحاً 34.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4217.07 نقطة، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 352.7 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة،.









وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.35%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.



