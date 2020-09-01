الفيلم المغربي "آدم" يفتتح الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار فيلم "آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني ليكون فيلم افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، والتي تقام في مدينة مالمو السويدية خلال الفترة 8-13 أكتوبر المقبل.

 

آدم من إنتاج مشترك مغربي فرنسي بلجيكي قطري، أنتجه المخرج المغربي المعروف نبيل عيوش، وشارك المخرجة مريم التوازني في كتابة السيناريو الخاص به. وهو من بطولة النجمتين لبني أزابيل ونسرين الراضي، وفيه تظهر امرأة شابة تبدو عليها آثار الحمل لتدخل عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشر سنوات، تعيش معهما لتغير العلاقة بين الإناث الثلاث الوحيدات حياة كل منهن.

 

العرض العالمي الأول لفيلم آدم كان ضمن مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2019، قبل أن يخوض الفيلم رحلة ناجحة بين المهرجانات الكبرى، نال فيها عدة جوائز من بينها جائزتي التصوير والمونتاج من أيام قرطاج السينمائية، وجائزة النجمة البرونزية من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم المحلية من مهرجان بالم سبرنجز.

 

مؤسس ورئيس مهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي كشف عن سعادته بافتتاح المهرجان بعرض الفيلم، فقال: "في عام نعاني فيه جميعًا من جائحة تكاد تهدد صناعة الترفيه بأكملها، نفخر بأن ينطلق مهرجان مالمو بفيلم يعبر عن الطفرة التي تعيشها السينما العربية، لا سيما في مجال تمكين المرأة، حيث ترتفع نسبة الأفلام من إخراج النساء في العالم العربي عن مثيلتها في أغلب مناطق العالم الأخرى. المخرجة مريم التوزاني حصد إعجاب الجميع في كل مكان عرضت فيه فيلمها، وونثق أن الإعجاب سيتكرر عندما يشاهد جمهور مالمو آدم ليلة الافتتاح".

 

من جانبها أبدت مريم التوزاني شعورها بالفخر من اختيار فيلمها لافتتاح مهرجان مالمو، قائلة: "من خلال اختياراته الثرية والدقيقة للأفلام، أثبت المهرجان قيمته كنافذة رئيسية على العالم العربي، بمنح مساحة للأصوات المغايرة والتقريب بين البشر، بإزالة الحدود التي تفصلنا ومنحنا الإلهام".

 

هذا وتقام الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسط احتياطات كبيرة، ينفذ فيها المهرجان بشكل صارم كافة التدابير الصحية الخاصة بالحكومة السويدية، مع استعانة موسعة بالأنشطة الإلكترونية سواء في أنشطة المهرجان أو في سوق ومنتدى مالمو المخصص لدعم صناع السينما في العالم العربي.

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