غدًا.. حكيم يطرح "صحاب أونطة" على اليوتيوب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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قرر حكيم طرح أحدث أغنياته "صحاب أونطة" غدًا على قناته باليوتيوب، بعد أن انتهي من تصويرها بأحدث التقنيات مع الاستعانة باستعراضات ستكون مفاجأة  للساحة الغنائية اختارها  ليقدم هذا النوع بطريقة مبتكرة غير تقليدية تناسب نجوميته الكبيرة في الساحة الغنائية العربية.

 

الأغنية تم تصويرها بشكل مبهر في إحدي الاستوديوهات الكبري بالقاهرة.

 

الأغنية  من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل ، وإنتاج (lion of Egypt)، ويدخل  تطبيق نچمو المتخصص في خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم كأحد رعاة للأغنية .

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