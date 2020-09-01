LINK مباشر نتيجة دبلوم صنايع 2020 برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات و 5 سنوات بوابة التعليم الفني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:34 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2020
نتيجة الدبلومات الفنية 2020
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LINK مباشر نتيجة دبلوم صنايع 2020 برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات و 5 سنوات بوابة التعليم الفني

يترقب الطلاب في الصف الثالث دبلومات فنية الإعلان عن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2019 -2020 ، حيث سنستعرض معكم أعزائنا الطلاب نتيجة دبلوم صنايع 2020 برقم الجلوس ،و رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات و 5 سنوات بوابة التعليم الفني ، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم الفني إعلان نتيجة الدبلومات الفنية صنايع،تجاري وزراعي وسياحي اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 عبر الموقع الرسمي للوزارة والاستعلام برقم جلوس الطلاب .

نتيجة دبلوم صنايع 2020 برقم الجلوس
ومن المتوقع أن تشهد بوابة التعليم الفني ضغط كبير من قبل الطلاب للاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 2020 حيث يعتبر من أهم الأقسام في الثانوية الفنية و كان قد أدى الطلاب الامتحانات النهائية في الشهر الماضي وسط إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن المقرر اعتماد نتيجة دبلوم صنايع وتجارة وزراعي من قبل وزير التربية والتعليم الفني وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الدبلومات الفنية في جميع المحافظات المصرية القاهرة، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ ، أسوان و أسيوط والمنيا وقنا والإسماعيلية والإسكندرية وباقي المحافظات .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات و 5 سنوات
عبر بوابة التعليم الفني سيتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 -2020 حيث سيتكون متوفرة عند ظهر اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 بعد اعتمادها من وزير التعليم ،وكان قد أدى الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية  الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة من جميع المحافظات المصرية ، وللاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020  صنايع و تجاري وزراعي وسياحي نظام 3 و 5 سنوات برقم الجلوس من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ساعات قليلة وستكون نتيجة دبلوم صنايع للعام 2019-2020 متاح عبر بوابة التعليم الفنى الرسمية والاستعلام برقم الجلوس.

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2020 حيث استطاع الكثير من الطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية الفنية دبلوم صناعي وتجاري وزراعي و سياحي.

LINK مباشر نتيجة دبلوم صنايع 2020 برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات و 5 سنوات بوابة التعليم الفني

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