إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن.. وأول تعليق لترامب على الواقعة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:30 م
ترامب
ترامب
وكالات
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فتح البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا في إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

 

ونقلت شبكة "فوكس نيوز"، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن أحد الحضور في المؤتمر سافر إلى واشنطن على متن طائرة من مدينة معينة، والتي كان على متنها بالكامل بلطجية يرتدون هذا الزي الغامق والزي الأسود مع العتاد.

 

وأضاف ترامب: أناسًا في الظلمة" لم تسمع بهم من قبل يمولون الكثير من أعمال العنف، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الاحتجاجات خارج البيت الأبيض، في الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، تم تمويلها من قبل "بعض الأغنياء الأغبياء للغاية".

 

ولفت ترامب، إلى أن منافسه الديموقراطي، جو بايدن، يستفيد من أشخاص لم تسمع بهم من قبل، أناس في الظل.

 

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن (خلال فترة 2009-2017)، كانت الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة.

 

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم: "إدارة أوباما وبايدن كانت الأكثر فسادا في تاريخ البلاد، أقصد أنه تم ضبطهما وهما يتجسسان على حملتي، وهي أكبر فضيحة سياسية في تاريخ بلادنا. وهذا ما يسمى بالخيانة، بل وأكثر من ذلك"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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