تطبيق Google Photos يحصل على محرر فيديو أكثر قوة على نظام iOS

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
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تعمل شركة جوجل Google على واجهة تعديل جديدة لتطبيق الصور الخاص بها Google Photos على نظام Android، ولكن الشركة تهتم أيضًا بنظام iOS، حيث يحتوي تطبيق Google Photos على iOS الآن على محرر فيديو أقوى مما كان عليه من قبل.

إذا حاولت تحرير مقطع فيديو داخل تطبيق Google Photos الآن، فسترى خيارات مثل ضبط طول المقطع وإضافة عوامل تصفية والمزيد، كما أنه يوفر أيضًا عناصر تحكم دقيقة للإضاءة واللون.

كما تم أضافة ميزة الاقتصاص، على غرار معظم برامج تحرير الفيديو الأخرى التي تعمل بنظام iOS (بما في ذلك محرر الفيديو المدمج في تطبيق صور iOS)، ستتيح لك هذه الميزة إما الاقتصاص في شكل حر، أو يمكنك اختيار إعداد مسبق، وتعد هذه الإعدادات المسبقة رائعة للأوقات التي تحتاج فيها إلى التأكد من أن الفيديو الخاص بك في نسبة عرض إلى ارتفاع مثالية 1: 1 أو 4: 3.

في حالة عدم ظهور المحرر الجديد داخل تطبيق Google Photos على جهاز iOS الخاص بك، يجب عليك التحقق من وجود تحديث في App Store، تمت إضافة الميزة رسميًا مع صور Google v5.8، لذا تأكد من أنك تستخدم هذا الإصدار من أجل استخدام الميزة.

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