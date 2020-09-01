رنا سماحة تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل ألبومها الجديد

كشفت الفنانة رنا سماحة، عن تفاصيل ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تبدأ بطرح أولى أغانيه بداية من الأحد المقبل.

وقالت رنا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": " يعتبر ألبومي أول ألبوم مسلسل غنائي في العالم، وأنا صاحبة هذه الفكرة فكل أغنية من الألبوم لها صله بالأخرى، حيث يتم طرح أغاني الألبوم "كسينجل" على التوالي بداية من يوم الأحد المقبل، فكل يومين يتم طرح أغنية".

واستكملت رنا، حديثها قائلة،:"الألبوم يضم 10 أغاني، كل أغنية تم تصويرها كفيديو كليب وتحمل حكاية، فالألبوم يعتبر مسلسل درامي له بداية ونهاية".

أضافت رنا: "الجمهور هو الذي سيختار عنوان الألبوم، حيث أنني أطرح لهم قائمة أغاني الألبوم خلال الساعات المقبلة، وأكثر أغنية تنال تصويت، ستحمل عنوان الألبوم".

وعن صناع الألبوم كشفت رنا، عن أسمائهم وهم،:"أحمد علي موسى، هاني صارو، أحمد حسن راؤول، علي عبد السلام، شادي جابر، محمد الصاوي، مدين، محمد فخراني، محمد شفيق، نادر حمدي،أحمد عبد السلام، حازم السعيد، وطارق توكل".