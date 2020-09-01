"التجاري الدولي" يهبط ببورصة مصر 0.55% خلال منتصف الجلسة
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:12 م
نيفين سمير
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واصلت مؤشرت البورصة المصرية هبوطها ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ماعدا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، تزامناً مع تراجع سهم التجارى الدولى دون الـ 67 جنيه و هو ما دعم عدم ارتداد المؤشر الرئيسي مع استمرار جنى الارباح بصورة طفيفة على بعض القياديات ، فيما انتقل المؤشر السبعينى متساوى الأوزان نحو المربع الاخضر مدفوع بمشتريات الأفراد بكل فئاتهم .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 11303 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2760 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.69% ليصل إلى مستوى 989 نقطة.
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