"التجاري الدولي" يهبط ببورصة مصر 0.55% خلال منتصف الجلسة

واصلت مؤشرت البورصة المصرية هبوطها ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ماعدا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، تزامناً مع تراجع سهم التجارى الدولى دون الـ 67 جنيه و هو ما دعم عدم ارتداد المؤشر الرئيسي مع استمرار جنى الارباح بصورة طفيفة على بعض القياديات ، فيما انتقل المؤشر السبعينى متساوى الأوزان نحو المربع الاخضر مدفوع بمشتريات الأفراد بكل فئاتهم .







