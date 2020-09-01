تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء إفتتاح عدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينه نبروه بتكلفة اجمالية قدرها 7 مليون جنيه

وكان في إستقباب المحافظ نواب البرلمان، النائب فؤاد بدراوى، والنائب بسام فليفل، والنائب محمد الشورى، وابناء مركز نبروه.

قام المحافظ بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة نبروه بلغت تكلفتها الاجمالية مايزيد على 7مليون جنيه، شملت افتتاح مجمع خدمات قريه الطيبه الجديد والذى تم انشاؤه على مساحه 227 متر مربع، ويضم المبنى دورين الاول وبه السجل المدنى ومقر المجلس الشعبى المحلى للقرية، والثانى به مكتب التموين، والوحده المحلية للقرية، وبلغت تكلفته الاجمالية 2.430 مليون جنيه، واقيم المبنى بالجهود الذاتية على ارض تابعه للوحده المحلية للقرية.


كما افتتح محافظ الدقهلية مبنى الوحده المحلية لقرية بهوت والذى اقيم على مساحة 365 متر مربع وبتكلفة قدرها 2.800 مليون جنيه منهم 550 الف جنيه جهود ذاتيه، والاعمال الجارية فى تنفيذ مجمع خدمات قرية نشا الجديد والذى اقيم على مساحة 250 متر مربع ويضم دورين اول وبه مكتب بريد القرية ووحده الاسعاف بها والدور العلوى وبه السجل المدنى وبلغت التكلفة الاجمالية للانشاءات 1.900 مليون جنيه بمساهمة الجهود الذاتية.

وقد اشاد محافظ الدقهلية بريادة المحافظة بأبنائها فى المشاركة مع الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التعليمية والصحية، والخدمات العامة، فى اشارة الى تقديرة لتبرعات مواطنى القري فى تنفيذ واستكمال المشروعات المشار اليها، لتوفير خدمات لائقه للمواطنين ولأهالينا فى القرى.


واضاف المحافظ ان الدقهلية تتميز دائما بمبادرات ابنائها ومشاركتهم مع الدولة فى تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين مؤكدا على ان الدولة والمحافظة بكامل اجهزتها تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة فضلا عن تنفيذ المشروعات الجديدة التى تستهدف توسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات التى تقدمها فى كافة مجالات وقطاعات الخدمات والمرافق عملا على ارضاء المواطنين.

جاء ذلك في اطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء وجهود الحكومة دائما للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم،ومتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات.

تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه
تفاصيل افتتاح مجمع مشروعات تنموية في نبروه بالدقهلية بتكلفة ٧ مليون جنيه

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