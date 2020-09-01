الأمريكي فريتز يطيح بكوبفر ويتأهل للدور الثاني في فلاشينج ميدوز

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:10 م
الأمريكي فريتز
الأمريكي فريتز
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شق لاعب التنس الأمريكي تايلور فريتز طريقه بنجاح إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بفوزه الثمين والصعب على الألماني دومينيك كوبفر مساء الاثنين في الدور الأول للبطولة والذي شهد أيضا فوز ميخائيل كوكوشكين لاعب كازاخستان على المجري أتيلا بالاتش.

وتغلب فريتز المصنف التاسع عشر للبطولة على كوبفر 6 / 7 (7 / 9) و6 / 3 و6 / 2 و6 / 4 ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الفرنسي جيل سيمون الذي تغلب على المصري محمد صفوف 6 / 1 و6 / 4 و6 / 4 في وقت سابق أمس بمباراة أخرى في الدور الأول للبطولة.

ولم يجد كوكوشكين صعوبة كبيرة في التغلب على بالاتش 6 / 4 و7 / 5 و6 / 4 في مباراة أخرى بالدور الأول للبطولة.

وفي مباريات أخرى بالدور الأول للبطولة مساء الاثنين، فاز الأمريكي براندون ناكاشيما المشاركة في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) على الإيطالي باولو لورنزي 6 / 3 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 3) والأمريكي ماكسيم كريسي على السلوفاكي جوزيف كوفليك 6 / 1 و2 / 6 و6 / 4 و6 / 4.

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