لجنة الانضباط والأخلاق تقرر إيقاف مدرب الهلال السعودي لمباراتين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:08 م
مدرب الهلال السعودي
مدرب الهلال السعودي
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال مباراتين.


وأوقفت اللجنة لوشيسكو مدرب الهلال مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال بسبب إساءته إلى مسؤول مباراة فريقه أمام الفيصلي.


وأوضحت اللجنة أن المدرب الروماني قام بالإساءة إلى مسؤول المباراة وذلك حسب ما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة الوارد للجنة، مؤكدة على أن قرارها غير قابل للاستئناف.


وفاز الهلال على الفيصلي بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري قبل أن يحسم المسابقة ويتوج باللقب رسميا عقب الفوز على الحزم برباعية خلال الجولة الثامنة والعشرين وقبل نهاية المسابقة بجولتين.

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