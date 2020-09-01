"الأسقفية" بدء الدراسة بمركز المنارة لرعاية ذوى الإعاقة اليوم (صور)

Advertisements

بدأ مركز المنارة لرعاية ذوى الإعاقة التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم استقبال أطفال المركز إذ بدأ اليوم الدراسى بحفل استقبال للأطفال.



من جانبها قالت جانيت شمعي مديرة المركز: استضفنا الأطفال مع ذويهم وبعد الاحتفال، بدأ توزيعهم على الفصول مع مراعاة الفروق الفردية لكل طفل حيث أن هناك ستة فصول مقسمة حسب القدرة العقلية للطفل





وأضافت جانيت: وحرص المركز على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الأطفال فى الفصول واتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم نقل العدوى بينهم إذ يضم الفصل الواحد ستة أطفال فقط مع مراعاة تعقيم الأيدى وغسلها كل نصف ساعة.



مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر. فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.







الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.



وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.



وفى سياق منفصل بدأ معهد الرعاية والتربية اعتبارًا من غدٍ، الأول من سبتمبر وحتى ١٥ أكتوبر المقبل قبول دفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وذلك بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.



ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلوما، في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين.



كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.



وللمعهد ٣٨ فرع داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب) و١٨ فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.





