برلماني يحذر من التهاون بفيروس كورونا: ينذر بعواقب خطيرة

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حذر النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من التهاون في الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع عودة اعداد الإصابات بالفيروس للارتفاع مؤكدا انه لم يعد أمامنا جميعا وبدون استثناء الا الالتزام بتطبيق جميع التدابير خاصة انه حتى هذه اللحظة لقاح لمواجهة هذا الفيروس اللعين.



وطالب "عامر" في بيان له أصدره اليوم، من جميع المحافظين والمسئولين بمختلف المؤسسات بالدولة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، ولا سيما المنشآت التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.







كما طالب بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين مؤكدا ان التهاون والاستهتار ومخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية بانتشار هذا الفيروس من جديد وقال ان جميع مؤسسات الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بدورها على أكمل وجه والآن أصبحت الكرة في ملعب الشعب لمواجهة فيروس كورونا موجها تحية قلبية لجيش مصر الأبيض داخل المنظومة الطبية المصرية الذين واصلوا العمل ليلا ونهارا لإنقاذ المصريين الذين أصيبوا بهذا الفيروس ولم يتوانوا لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



