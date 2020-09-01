التعليم العالي تكشف تفاصيل تخصيص 10 فدان لكل خريج بالجامعات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة المصرية لديها الكثير من الإمكانيات والقدرات، حيث كان ينقص الدولة استغلال الموارد بالشكل الأمثل حتى تنطلق بهذا الشكل.

وكشف "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، تفاصيل البروتكول الموقع بين وزارة التعليم العالي ومحافظة الوادي الجديد بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مصرية بالمحافظة بحق الانتفاع لاستغلالها في البحث العلمي، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مع تخصيص من 5 إل 10 فدان لكل خريج وفقا لرغبات خريجي كل جامعة.

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد مساحتها تعادل 44% من مساحة مصر، وهى محافظة واعدة ويمكن أن تتحول إلى سلة للمحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية، منوها بأن كل جامعة ستخصص جزء من الأرض للبحث العلمي المتعلق باستراتيجية إنتاج الفدان.

وأضاف أن هذه الآلية ستوفر فرص عمل للخريجيين بعيدا عن مقولة "إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه".

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد؛ لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والابتكار.

ويهدف البروتوكول، بحسب بيان أمس الاثنين، إلى تخصيص بحق الانتفاع مساحة من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لأي جامعة من جامعات مصر، وفقًا لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).

وينص البروتوكول على تخصيص مساحة 1000 فدان أو أكثر بحق الانتفاع لكل جامعة مصرية لاستغلالها في البحث العلمي؛ لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية مع تخصيص بحق الانتفاع مساحة من 5– 10 أفدنة لكل خريج، في إطار مبادرة قومية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ووفقًا لرغبات خريجي كل جامعة.

كما تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب هذا البروتوكول، بتخصيص مساحة أو مساحات من الأراضي المخصصة للجامعات المصرية؛ لتكون بغرض الأبحاث العلمية، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.


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