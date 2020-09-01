مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:57 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء قرار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية مستغلًا البند الموجود في عقده.

 

وأكد إذاعة كادينا سير الإسبانية أن الاجتماع بين ميسي ورونالدو كومان مدرب برشلونة الذي استمر لمدة ساعة كاملة كان أحد الأسباب الرئيسية.

 

وقالت الإذاعة: "ميسي أراد أن يعرف اللاعبين الجدد الذين سيتعاقد معهم المدرب في مشروعه لكن كومان أخبره أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب قبل بيع اللاعبين الحاليين وهذا ما زاد شكوك ميسي في عدم الاستمرار".

 

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