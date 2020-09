تويتر Twitter تطرح رسميًا ميزة "اقتباس التغريدات - Quote Tweets" لجميع المستخدمين

طرحت منصة التدوين المصغر تويتر - Twitter رسميًا، خاصية اقتباس التغريدات التي تمكن للمستخدمين من معرفة عدد الأشخاص الذين اقتبسوا تغريدة بنقرة واحدة.

ستتيح هذه الميزة ظهور التعليقات بشكل اسهل على المنشورات وذلك بعد فصل الرسائل عن الردود، حيث كان في السابق وقبل إطلاق ميزة اقتباس التغريدات ، كان يتم التعامل مع تغريدات الاقتباس، التي كان يشار إليها سابقًا باسم إعادة التغريد مع التعليقات، مثل الردود الشائعة، وبالتالي كان يصعب على المستخدمين العثور على التغريدات التي تمت إعادة مشاركتها.

لكن الآن مع ال ميزة الجديدة يمكن للمستخدمين النقر على زر التغريدة واختيار “اقتباس التغريدات” لمشاهدة الردود أو اقتباس التغريدات على التغريدات الأصلية، حيث ستحصل على قائمة بجميع الردود على تلك التغريدات.

ووفقًا لتويتر، يمكن أن يتضمن اقتباس التغريدات نصًا وصورًا ومقاطع فيديو وصور GIF. وتقول أيضا: ” التغريدات حول تغريدة معينة سيضيف المزيد إلى المحادثة ، لذا جعلنا العثور عليها أكثر سهولة”.

ةتم طرح الميزة الجديدة لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم وهي متاحة أيضا على تطبيق تويتر لكل من أجهزة iOS و Mac.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.



Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80