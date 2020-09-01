رانيا فريد شوقي تنتهي من تصوير "قوت القلوب"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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انتهت النجمة رانيا فريد شوقي من تصوير دورها في مسلسل " قوت القلوب " للنجمة ماجدة زكي المقرر عرضه الفترة المقبلة .


وفي تصريحات صحفية قالت رانيا فريد شوقي:"سعدت بهذه التجربة خاصة أن العمل يضم مجموعة من النجوم الشباب الذي سعدت بالتعامل معهم" .


 "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.


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