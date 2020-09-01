"تحسين آداء المبادلات الحرارية" مشروع تخرج لطلاب كلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
قام طلاب بقسم تكنولوجيا التبريد بكلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان بعمل مشروع تخرج للطلاب عن " تحسين أداء المبادلات الحرارية "، وقد تم تنفيذ المشروع تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور صبري علام عميد الكلية، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله جلال غانم عميد الكلية السابق والدكتور محمود عبد المجيد، والدكتور يحيي جمال عبد الناصر، وقائد المشروع احمد محمد عبد الرحمن.

حيث يعد المشروع عبارة عن تصنيع ودراسة أداء المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب والذي يعمل على إنتقال الحرارة بين ثلاث موائع لكل مائع ماسورة مستقلة عن الأخرى، والمائع المستخدم في الثلاث مواسير هو الماء، وتقوم فكرة المشروع علي دراسة تبريد الماء وذلك بإدخال ماء بارد في الماسورة الداخلية للمبادل، وإدخال ماء ساخن عند درجة حرارة 50 مئوية في الماسورة المتوسطة، وإدخال ماء باردة في الماسورة الخارجية للمبادل الحراري، وهنا يتم دراسة تبريد الماء الساخن الذي يوجد بالماسورة المتوسطة.

ويهدف المشروع إلى:

1. تصنيع العديد من المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب بأقطار مختلفة.
2. دراسة أداء المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.
3.تقدير خصائص انتقال الحرارة في المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.
4. تقدير خصائص فقد الضغط والاحتكاك في المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.
5.إستحداث طرق جديدة لتحسين أداء المبادلات الحرارية.

نتائج المشروع: 

خلال مرحلة دراسة الأداء للمبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب تم التوصل إلي نتائج مبشرة في تحسين انتقال الحرارة في المبادل الحلزوني ثلاثي الأنابيب عنه في المبادل الثنائي الحلزوني أو المستقيم في العينات الاولية للمشروع ويجرى العمل علي باقي العينات ومقارنتها.

ويعود هذا المشروع بالعديد من الفوائد على المجتمع حيث يستخدم المبادل الحراري بصفة عامة في العديد من التطبيقات الصناعية مثل العمليات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والهندسة البيئية، والنفايات واستعادة الحرارة، الصناعة التحويلية، تكييف الهواء، التبريد، تطبيقات الفضاء. 

ويمثل المبادل الحراري دورًا هامًا وحيويًا في تلك التطبيقات الحياتية الهامة، لذلك فإن تطوير وتحسين آداء المبادلات الحرارية من شأنه أن يعود بالنفع والافادة على المجتمع من استخدام المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب في المجال الصناعي وفي مجال الأغذية وفي مصانع الألبان.

جدير بالذكر أن فريق عمل المشروع يتكون من الطالب: أحمد عبد الله سيد، وأحمد محمد عبد الرحمن، وجرجس عادل بولس، ومحمد السيد عبد السلام، وعبدالله محمد صابر، ومحمود احمد محمد، ومحمد مصطفي عبد الراضي.

أخبار تهمك

الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

منذ 40 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 5 ساعات

هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ ساعتين

برشلونة يضع ميسي في أزمة

منذ 35 دقيقة

الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة

منذ ساعة و نصف

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

11:51 ص

مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

12:57 م

برشلونة يضع ميسي في أزمة

01:17 م

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب