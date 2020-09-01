"تحسين آداء المبادلات الحرارية" مشروع تخرج لطلاب كلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان



ويهدف المشروع إلى:



1. تصنيع العديد من المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب بأقطار مختلفة.

2. دراسة أداء المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.

3.تقدير خصائص انتقال الحرارة في المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.

4. تقدير خصائص فقد الضغط والاحتكاك في المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب.

5.إستحداث طرق جديدة لتحسين أداء المبادلات الحرارية.



نتائج المشروع:



خلال مرحلة دراسة الأداء للمبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب تم التوصل إلي نتائج مبشرة في تحسين انتقال الحرارة في المبادل الحلزوني ثلاثي الأنابيب عنه في المبادل الثنائي الحلزوني أو المستقيم في العينات الاولية للمشروع ويجرى العمل علي باقي العينات ومقارنتها.



ويعود هذا المشروع بالعديد من الفوائد على المجتمع حيث يستخدم المبادل الحراري بصفة عامة في العديد من التطبيقات الصناعية مثل العمليات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والهندسة البيئية، والنفايات واستعادة الحرارة، الصناعة التحويلية، تكييف الهواء، التبريد، تطبيقات الفضاء.



ويمثل المبادل الحراري دورًا هامًا وحيويًا في تلك التطبيقات الحياتية الهامة، لذلك فإن تطوير وتحسين آداء المبادلات الحرارية من شأنه أن يعود بالنفع والافادة على المجتمع من استخدام المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب في المجال الصناعي وفي مجال الأغذية وفي مصانع الألبان.



جدير بالذكر أن فريق عمل المشروع يتكون من الطالب: أحمد عبد الله سيد، وأحمد محمد عبد الرحمن، وجرجس عادل بولس، ومحمد السيد عبد السلام، وعبدالله محمد صابر، ومحمود احمد محمد، ومحمد مصطفي عبد الراضي.



قام طلاب بقسم تكنولوجيا التبريد بكلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان بعمل مشروع تخرج للطلاب عن " تحسين أداء المبادلات الحرارية "، وقد تم تنفيذ المشروع تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور صبري علام عميد الكلية، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله جلال غانم عميد الكلية السابق والدكتور محمود عبد المجيد، والدكتور يحيي جمال عبد الناصر، وقائد المشروع احمد محمد عبد الرحمن.حيث يعد المشروع عبارة عن تصنيع ودراسة أداء المبادل الحراري الحلزوني ثلاثي الأنابيب والذي يعمل على إنتقال الحرارة بين ثلاث موائع لكل مائع ماسورة مستقلة عن الأخرى، والمائع المستخدم في الثلاث مواسير هو الماء، وتقوم فكرة المشروع علي دراسة تبريد الماء وذلك بإدخال ماء بارد في الماسورة الداخلية للمبادل، وإدخال ماء ساخن عند درجة حرارة 50 مئوية في الماسورة المتوسطة، وإدخال ماء باردة في الماسورة الخارجية للمبادل الحراري، وهنا يتم دراسة تبريد الماء الساخن الذي يوجد بالماسورة المتوسطة.