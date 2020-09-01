مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. الولايات المتحدة تتجاوز ربع الإجمالي العالمي لإصابات بكورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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تجاوزت الولايات المتحدة الآن ستة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ما يقرب من ربع الإجمالي العالمي، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن البلاد أضافت مليون إصابة جديدة في أقل من شهر. ووفاة أكثر من 183000 شخص حتى الآن.

في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، انخفض معدل الإصابة مقارنة بأرقام يوم الأحد - ولكن قد يتم تعديل الأرقام لاحقًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأطفال في جميع أنحاء أوروبا للعودة إلى المدارس هذا الأسبوع.

وتجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة على مستوى العالم الآن 25 مليونًا، مع أكثر من 846000 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19.

ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بشكل ملحوظ، لأن العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى ولكن لم تظهر عليهم الأعراض لم يتم اختبارهم.

في غضون ذلك، وحذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن الترخيص الطارئ للقاحات يتطلب "قدرا كبيرا من الجدية والتفكير".

وذكرت كبيرة العلماء في هيئة الأمم المتحدة، سوميا سواميناثان، أن كل دولة لها الحق في الموافقة على الأدوية دون تجارب كاملة، لكنها "ليست شيئًا تفعله باستخفاف".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 33 لقاحًا محتملًا قيد التجارب السريرية حاليًا، و143 لقاحًا آخر في مرحلة التقييم قبل السريري.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، 69921 إصابة و819 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتبلغ الحصيلة 3،69 مليون حالة، منها 65288 وفاة.

وبحسب إحصاءات "رويترز"، يمثل ذلك أدنى عدد للإصابات اليومية منذ 6 أيام في بلد سجل أعلى معدلات الإصابة اليومية في العالم على مدى الثلاثة أسابيع الماضية.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي تجاوزت حاجز الـ6 ملايين إصابة مع أكثر من 183 ألف وفاة، والبرازيل التي سجلت أكثر من 3،9 مليون إصابة و121 ألف وفاة.

ووصل عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا، إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، زاد عدد الوفيات بكوفيد-19، بواقع 123 حالة ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

وتماثل 6318 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة.

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