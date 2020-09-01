الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة

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عاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، للانخراط في تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري العام.



ويشارك المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية اليوم، بعد عودته من بلاده عقب تجديد جواز السفر الخاص به.



وكان اللاعب حصل على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للسفر إلى بلاده واستغلال عدم مشاركته في مباراة الأهلي والمصري، بسبب الإيقاف.



ويستأنف الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.



ويستضيف النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.