عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:13 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي هز العاصمة الليبية طرابلس.

 

وفي وقت سابق، أكدت عدة مصادر طبية وعسكرية، أن انفجار سيارة مفخخة استهدف أسراً نازحة من درنة عبر المحور الغربي للمدينة، فيما يحرز الجيش الليبي تقدماً في تطهير المدينة مما يسمي مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها.

 

وقال مصدر طبي، إن الأسر النازحة الناجية من الانفجار وصلت إلى مدينة سوسة للعلاج، بينما استقبل مستشفى سوسة القروي حتى الآن خمسة قتلى وجريحاً.

 

من جهة أخرى، أعلن الجيش الليبي أن لغماً أرضياً انفجر في سيارة تقل عائلة بمدينة درنة الأمر الذي أدى إلى إصابة أفرادها.

 

وبّين معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، أن اللغم زرعته الجماعات الإرهابية بمحور الساحل غرب درنة لإعاقة تقدم قوات الجيش.

 

وأكد بوطبنجات، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً ميدانياً وسيطرت على العديد من المواقع للجماعات المتطرفة منها الملعب البلدي، وشركة البنية التحتية، في المدخل الغربي لدرنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس انفجار قوي العاصمة الليبية

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

منذ ساعة و نصف

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 8 ساعات

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ 37 دقيقة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 11 ساعة

هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يقصف مواقع للمتطرفين في درنة

مقتل وإصابة 3 من مليشيا الحوثي بانفجار لغم أرضي زرعته في الجوف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

11:32 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

10:56 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب