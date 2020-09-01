وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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عقد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة، والمهندس شاهين فؤاد مدير ادارة المعلومات، اجتماعا بإدارة التعاون الزراعى بدمنهور، بحضور رؤساء أقسام التعاون والحيازة ومسئولى الحيازة الالكترونية، وذلك لبحث مشكلات كارت الفلاح.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم التنبيه علي كل من رئيس قسم التعاون والحيازة ومسئول الحيازة الالكترونية بالحضور ومعهم جميع البيانات الخاصة بكارت الفلاح بالإدارة على ان يقوم بتسليم الاستمارات مسجلة ومعتمدة وأخطاء من أول 2019 للإنتاج الحربي، وكذا موقف الفرق بين المسجل والحائزين، والفرق بين المسجل برقم قومي والمعتمد، وموقف الأخطاء والتصحيح والمكرر في المنظومة بدون رقم قومي مع وجوده بمنظومة الرقم القومي.

وأشار "الزواوي" انه تم مناقشة المشاكل الخاصة بالتقارير والاقتراحات ومراجعة تقارير الأسمدة وإضافة الرصيد والمشحون، والمنظومة التى بدون رقم قومي وتحويل اكبر قدر ممكن إلي المنظومة برقم قومي وحذف المكرر، وكذا ما تم تحويله إلي رقم قومي، كما تم اقتراح إدخال الحصر إلي المنظومة بدون الرقم القومي وتدقيقه لضبط الزمام واكتمال الحصر، واقتراح إضافة مساحات الجهات الاعتبارية وخارج الزمام.

وذلك لضبط الزمام بمحافظة البحيرة، وإجراء الحصر له، حيث تبين أن عدد الكروت بالبنك أقل من بيان الوزارة، وتم بحث المشكلة الخاصة بالأجهزة وبحث عدد الكروت التي تم فقدها من المزارعين أو فقد الرقم القومي، وفى نهاية الاجتماع وجه وكيل الوزارة بضرورة الانتهاء من أية مشاكل تواجه المزارعين من خلال الحيازة الالكترونية وسرعة الانتهاء من التعليمات الواردة لمسئولى الحيازة الالكترونية بالادارات الزراعية بالمراكز.
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)
وكيل "زراعة" البحيرة يبحث مشاكل كارت الفلاح مع مسئولى الحيازة الالكترونية (صور)

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