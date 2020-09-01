الزمالك يريح طارق حامد

حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، في ظل غيابه عن مباراة بيراميدز بمسابقة الدوري المصري.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حامد راحة من تدريب اليوم وغداً في ظل تأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.

ونجح الفريق في الفوز على نظيره إنبي بهدف دون رد أمس الأول ويستعد لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.