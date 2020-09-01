(متاح الآن) موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020 .. تنسيق الدبلومات الفنية 2020 صناعي وتجاري وزراعي عبر بوابة الحكومة المصرية





موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020 | تنسيق الدبلومات الفنية 2020 صناعي وتجاري وزراعي عبر بوابة الحكومة المصرية ،بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 -2020 سيبدأ الطلاب والطالبات في الثانوية الفنية في التساؤل والبحث عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020-2021 وتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية 2020 ، نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020 صنايع وتجاري وزراعي وسياحي.





موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020

بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 سيتم تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية التجارية بالالتحاق بالكليات التي تقبل طلاب الدبلوم نظام 5 سنوات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلوم نظام 3 سنوات و5 سنوات حيث سيتم استعراض الحد الأدنى للقبول للدبلومات لفنية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 حيث لا بد على الطلاب قراءة دليل الطالب والاطلاع على التعليمات الخاصة قبل البدء في تسجيل الرغبات .





تنسيق الدبلومات الفنية 2020 صناعي وتجاري وزراعي

نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال توقعات تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021 بفروعها صنايع وتجاري وزراعي وسياحي حيث من المتوقع أن تكون بنفس تنسيق الدبلومات للعام الماضي مع زيادة خفيفة أو انخفاض بسيط ، حيث ستتضح الصورة بعد إعلان نسبة نجاح الطلاب في الدبلومات الفنية للعام الحالي ومن المتوقع أن تكون درجات القبول لطلاب الدبلومات الفنية على النحو التالي :





- تنسيق دبلوم صنايع محافظة الجيزة: 230 درجة.

- تنسيق دبلوم صنايع محافظة كفر الشيخ : 225 درجة.

- تنسيق دبلوم صنايع محافظة قنا: 175 درجة

- تنسيق دبلوم صنايع محافظة الدقهلية : 235 درجة.

- تنسيق دبلوم صنايع محافظة الشرقية : 250 درجة

- تنسيق دبلوم صنايع محافظة كفر الشيخ: 235 درجة.

- تنسيق دبلوم صنايع الإسماعلية: 265 درجة

- تنسيق دبلوم صنايع جنوب سيناء: 165 درجة

- تنسيق دبلوم زراعي محافظة الجيزة : 200 درجة.

- تنسيق دبلوم زراعي محافظة الاسماعلية : 194 درجة.

- تنسيق دبلوم زراعي محافظة جنوب سيناء: 145 درجة

- تنسيق دبلوم تجاري جيزة : 245 درجة.

- تنسيق دبلوم تجاري كفر الشيخ : 140 درجة.

- تنسيق دبلوم تجاري 5 سنوات الاسماعلية : 235 درجة.

- تنسيق دبلوم تجاري جنوب سيناء: 150 درجة.





سنوافيكم متابعينا الكرام بدرجات القبول والحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية 2019 -2020.





بعد إعلان نتيجة الدبلومات نترقب الإعلان عن موعد تنسيق الثانوية الفنية الدبلومات الفنية تجاري زراعي وصنايع للعام 2020-2021.



