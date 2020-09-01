حملات مكثفة لإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات في البحيرة (صور)

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أكد اللواء عبدالمنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، انه تم التنسيق مع جميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لمتابعة مدى التزام جميع السائقين علي مستوي مواقف المحافظه بارتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب اي مواطن في السيارات الا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة حرصا على امنه وسلامته وسلامة جميع المواطنين من الركاب الاخرين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقال "السبيعي" أنه تم التنبيه علي جميع مواقف المحافظه بعدم دخول اي سياره مخالفه لتعليمات ارتداء الكمامات وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، كما تم توزيع ملصقات علي جميع المواقف بنطاق المحافظه للتوعية بارتداء بارتداء الكمامات وذلك قبل ركوب السياره حرصا على سلامه الجميع وتفادی أي غرامات مالية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالالتزام بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة كافة الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.