كارتيرون يجهز أوناجم بنفسه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
أوناجم
أوناجم
رامي بشاي
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خضع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  إلى برنامج فني وبدني خاص على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

 

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف على تنفيذ البرنامج بنفسه، حيث حرص على عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها الفترة القادمة.

 

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري العام.

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