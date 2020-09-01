ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.61% في مستهل التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.61% رابحاً 48.29 نقطة ليصل إلى مستوى 7988.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% خاسراً 43.68 نقطة ليصل إلى مستوى 9235.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.6 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.04%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.82%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.