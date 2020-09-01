ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.61% في مستهل التعاملات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.61% رابحاً 48.29 نقطة ليصل إلى مستوى 7988.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% خاسراً 43.68 نقطة ليصل إلى مستوى 9235.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.6 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.
  
وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.04%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.82%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.
 
وقفز 113 سهماً بسوق السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 9.91%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 6.91%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 6.24%، فيما تراجع 71 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 2.88%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 2.24%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 290.1 مليون ريال سعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ نصف ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 10 ساعة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.22% بمستهل التعاملات

هلع كورونا يطيح بسوق الأسهم السعودية في مستهل التعاملات

مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 1.16%

مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 1.01%

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.16%

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز بنسبة 2.3% بختام أخر جلسات مايو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

11:32 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

10:56 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب