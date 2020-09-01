"بقياس درجات الحرارة للزائرين" النادي الإجتماعي بالغردقة يستقبل رواده عقب غلق دام لأكثر من 5 أشهر (فيديو)

فتح النادى الإجتماعى بمدينة الغردقة التابع لمحافظة البحر الأحمر، أبوابه أمام الزائرين طبقًا لقرار محافظ البحر الأحمر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، منذ غلقه فى شهر مارس الماضي.ومن جانبه قال أشرف فؤاد مدير عام النادى الإجتماعى، أن النادى الإجتماعى فتح أبوابه أمام الزائرين طبقًا لقرار محافظ البحر الأحمر، موضحًا أن هناك إجراءات احترازية مشددة على الزائرين عند دخول النادى.وأكد"فؤاد" فى تصريح خاص ل"لفجر"، أن النادى يعمل بطاقة استعابية 50% بمعدل 700 عضو لليوم، مشيرًا إلى أن هناك 5 أيام لأعضاء النادي ويومى لغير الأعضاء، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية اللازمة.وأشار مدير النادى يتم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل دخول النادى والتأكد من الإلتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعى.كانت أنهت إدارة النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، جميع الاستعدادات اللازمة لبدء استقبال رواده مره ثانيه، عقب غلقه منذ ظهور جائحة كورونا المستجد، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.وأجرت عدسة الفجر بالبحر الأحمر، جولة داخل النادى الإجتماعى، لرصد الاستعدادات النهائية لاستقبال رواد النادى بعد غلق دام لأكثر من 5 أشهر منذ ظهور جائحة كورونا المستجد.رصدت عدسة الفجر بالبحر الأحمر، إنهاء إدارة النادى الإجتماعى بمدينة الغردقة، جميع الاستعدادات النهائية لاستقبال رواد النادى، بتهذيب الشواطئ وتطهير وتعقيم جميع الأماكن بالنادى والمقاعد، كما تم وضع علامات إرشادية بالتباعد الإجتماعى حفاظًا على سلامة المترددين على النادى.فيما قامت إدارة النادى بعمل نظافة شاملة، والتأكد من وضع المقاعد على مسافات بينية حفاظًا على التباعد الاجتماعى وذلك لإلزام المترددين على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة،وأكد مصدر مسؤول بمحافظة البحر الأحمر، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال رواد النادى الإجتماعى بمدينة الغردقة، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، مؤكدًا أنه سيتم تعقيم وتطهير المترددين على النادى الإجتماعى بصفه مستمره.وأوضح المصدر سيتم فتح النادى الاجتماعى لاستقبال 700 زائر يوميًا من أعضاء النادي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، موضحًا كما سيتم تخصيص 5 أيام لأعضاء النادي ويومى لغير الأعضاء.كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، الموافقة على المذكرة المقدمة من مجلس إدارة النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة بشأن فتح أبواب النادي أمام الزائرين بداية من الأول من سبتمبر المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا وذلك لأول مرة منذ اغلاق النادي فى شهر مارس الماضي.ومن المقرر استقبال النادي نحو 700 زائر يوميًا وتخصيص 5 أيام لدخول الأعضاء وتخصيص يومين لغير الأعضاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا المستجد، من تطهير وتعقيم جميع الأماكن داخل النادى أول بأول.فيما أكد مصدر عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، بدأ من دخول رواد النادى من عمليات التطهير والتعقيم، وأيضا مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات البينية بين الرواد.